Терміново в аптеку, – Андрій Данилко відповів російському пропагандисту

Український співак Андрій Данилко відповів російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який заявив, що таких, як Сердючка треба "гнати з Росії".

Нещодавно в мережі з'явилося відео зі зйомок новорічної програми. Там Андрій Данилко виконав пісню "Батько наш Бандера". Звісно, що це неабияк розізлило російських пропагандистів.

Дивіться також Донька Сніжани Єгорової пригадала, як їй порадили переїхати до Росії через позицію матері

Данилко відповів Соловйову Тепер російські пропагандисти закликають заборонити Данилку в'їзд до Росії й щоб в інших країнах росіяни не відвідували його концерти. З такою заявою виступив Володимир Соловйов. Він наголосив, що таких, як Сердючка треба "гнати з Росії". Згадав й про тих російських артистів, які підтримали Данилка. Таких людей Соловйов запропонував "взяти на олівець".

Андрій Данилко не забарився з відповіддю. На офіційній сторінці Вєрки Сердючки в інстаграмі він опублікував кумедний колаж. Артист порадив Соловйову терміново піти в аптеку та придбати ліки проти шизофренії.