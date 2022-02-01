Недавно в сети появилось видео со съемок новогодней программы. Там Андрей Данилко исполнил песню "Батько наш Бандера". Конечно, это сильно разозлило российских пропагандистов.

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Данилко ответил Соловьеву

Теперь российские пропагандисты призывают запретить Данилко въезд в Россию и чтобы в других странах россияне не посещали его концерты. С таким заявлением выступил Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что таких, как Сердючка, надо "гнать из России". Вспомнил и тех российских артистов, которые поддержали Данилко. Таких людей Соловьев предложил "взять на карандаш".

Андрей Данилко не замедлил ответить. На официальной странице Верки Сердючки в инстаграме он опубликовал забавный коллаж. Артист посоветовал Соловьеву пойти в аптеку и приобрести лекарства от шизофрении.