Маша Ефросинина написала о теракте и на несколько часов пропала из соцсетей. Поклонники засыпали ее сообщениями, потому что волновались за телеведущую.

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Через несколько часов Ефросинина вышла на связь. В Instagram-stories она заверила, что не пострадала. Ведущая также поблагодарила подписчиков за заботу.



Ефросинина рассказала о теракте в Израиле / Скриншот ее инстаграм-сторис

Кроме того, ведущая пошутила, что ей еще рано умирать, ведь она не дождалась казни российского диктатора Путина.

Спасибо за столько сообщений. Со мной все ок. Я же должна дождаться казни бункерной зал*пы,

– написала Ефросинина.



Ефросинина не пострадала в теракте в Израиле / Скриншот ее инстаграм-сторис

Ведущая не рассказала деталей и где находилась во время теракта. Предыдущие видео украинка снимала с центра психологической поддержки в городе Сдерот, который находится в 75 километрах от места стрельбы.

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