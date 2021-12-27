Теплі родинні відчуття мають найбільші цінності, – Оксана Муха про підготовку до свят у її сім'ї

Українська виконавиця, переможниця "Голосу країни" Оксана Муха ексклюзивно для читачів 24 каналу розповіла про важливість Нового року та Різдва в її сім'ї, підготовку до свят.

Новорічно-різдвяні свята – чарівний і зворушливий період. У сім'ях панує приємна метушня, адже всі готують подарунки, насолоджуються яскравими вогниками, які сяють вдома на новорічній ялинці.

Цікаво Вірила у всі знаки, – Оксана Муха розповіла, як ворожила в ніч на Андрія

Підготовка до зимових свят у сім'ї Оксани Мухи

У сім'ї виконавиці до різдвяних свят починали готуватися після Нового року, 2 – 3 січня. Оксана зізналася, що свято Нового року в її родині не є чимось особливим. Якщо в юності це було щось грандіозне, то зараз – просто сімейна вечеря з батьками, спокійний день.

Мої батьки живуть в польському будинку з високою стелею. Тому там ми завжди прикрашали велику пахучу ялинку, обов'язково живу. Це було дуже романтично,

– пригадала Муха.



Новорічна атмосфера вдома в Оксани Мухи / Фото 24 каналу

"Загалом на зимові свята у нас завжди було багато людей. Коли ще дідусь і бабуся були живі, то свята починалися з 13 грудня, оскільки діда звали Андрій. Тоді була повна хата гостей. Але все закінчується. Дідусь помер, традиції змінюються. Ми – нове покоління. Ми постійно в роботі, кудись поспішаємо, ні на що не вистачає часу. Напевно, в житті мають відбуватися ситуації, коли треба все переосмислити", – додала Муха.

Треба ловити кожен момент, який можна провести з рідними. Бо ці спогади, теплі родинні відчуття мають найбільші цінності,

– наголосила зірка.



Оксана Муха з домашнім улюбленцем / Фото 24 каналу

Для Оксани Мухи Різдво завжди було і є набагато важливішим святом, ніж Новий рік. Адже це наші, українські традиції, які важливо передавати з покоління в покоління.