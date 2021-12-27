Новогодне-рождественские праздники – волшебный и трогательный период. В семьях царит приятная суета, ведь все готовят подарки, наслаждаются яркими огоньками, которые сияют дома на новогодней елке.

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Подготовка к зимним праздникам в семье Оксаны Мухи

В семье исполнительницы к рождественским праздникам начинали готовиться после Нового года, 2 – 3 января. Оксана призналась, что праздник Нового года в ее семье не является чем-то особенным. Если в юности это было что-то грандиозное, то сейчас – просто семейный ужин с родителями, спокойный день.

Мои родители живут в польском доме с высоким потолком. Поэтому там мы всегда украшали большую пахучую елку, обязательно живую. Это было очень романтично,

– вспомнила Муха.



Новогодняя атмосфера дома у Оксаны Мухи / Фото 24 канала

"В целом на зимние праздники у нас всегда было много людей. Когда еще дедушка и бабушка были живы, то праздники начинались с 13 декабря, поскольку деда звали Андрей. Тогда был полный дом гостей. Но все заканчивается. Дедушка умер, традиции меняются. Мы – новое поколение. Мы постоянно в работе, куда-то спешим, ни на что не хватает времени. Наверное, в жизни должны происходить ситуации, когда надо все переосмыслить", – добавила Муха.

Надо ловить каждый момент, который можно провести с родными. Потому что эти воспоминания, теплые семейные ощущения имеют наибольшие ценности,

– подчеркнула звезда.



Оксана Муха с домашним любимцем / Фото 24 канала

Для Оксаны Мухи Рождество всегда было и является гораздо более важным праздником, чем Новый год. Ведь это наши, украинские традиции, которые важно передавать из поколения в поколение.

Добавим, полное интервью с Оксаной Мухой скоро читайте в рамках проекта "Интервью24".