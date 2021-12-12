Незаміжні дівчата, які прагнуть зазирнути в майбутнє, вірять, що в ніч на Андрія можуть отримати відповіді на найзаповітніші бажання. Вони збираються компаніями та разом гадають.
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Як ворожила Оксана Муха
Переможниця "Голосу країни" з усмішкою пригадує той час: "Це був чудовий час юності, коли вірила в дива, у всі знаки, ворожіння".
Ми з дівчатами ввечері бігали вулицею, зупиняли чоловіків, запитували, як їх звати та записували на листочку. А наступного року перевіряли, чи повторилося ім'я,
– пригадала співачка.
Також дівчата записували бажання на папері, підпалювали його й дивилися на стіні, яка буде тінь від вогню. Тінь на стіні нібито передбачувала майбутнє:
- птах – до великих змін у житті;
- кішка – до романтичних стосунків;
- хрест – до хвороби і нещастя;
- гора – до самотності;
- ворота – до гостей;
- дерево – до багатства і добробуту.
Коли "пластувала" (була членом скаутської організації "Пласт" – 24 канал), то разом з іншими дівчатами збиралися в великому залі. Кожна дівчина знімала по одному чоботу і ставили їх в ряд. Останній чобіт переставляли наперед і, чий чобіт перший "дійде" до дверей, та дівчина першою вийде заміж,
– поділилася артистка.
"Цікаво було. Це дуже гарні українські традиції. Шкода, що зараз вони не такі популярні серед молоді, як були колись", – підсумувала Оксана.