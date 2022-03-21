Тепер без Masterskaya: лейбл Івана Дорна закрив музичний каталог для Росії та Білорусі

Слухачі з Росії та Білорусі тепер не матимуть доступу до музичних каталогів лейблу Masterskaya, який заснував співак Іван Дорн.

Про рішення закрити доступ до музичних каталогів керівництво Masterskaya заявили на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Читайте також Щоб йому набашляли грошей, – Алан Бадоєв присоромив Тіматі, який виступив на концерті в Лужниках

У своїх соціальних мережах Іван Дорн ще ніяк не відреагував на таке повідомлення. Додамо, що після подій 2014 року співак без докорів сумління давав концерти в Росії. Проте, коли російська армія розпочала відкритий наступ на українські землі – Дорн засудив дії Кремля.



Masterskaya закрили музичний каталог для Росії та Білорусі / Фото з фейсбуку

Нагадаємо, що вже багато світових і українських брендів вже пішло з ринку агресорів Білорусі і Росії. Окрім цього цивілізовані країни вдаються до культурної ізоляції окупантів. До прикладу, нещодавно із кремлівських виставок вилучили антикварні мечі Єлизавети ІІ.