Ведущая рассказала, что 6 лет назад Александр Ткаченко якобы отказал ей в кастинге на утреннее шоу на канале "2+2". Он якобы посылался на рейтинги программы, на которые мог бы повлиять цвет кожи женщины. Впоследствии она уволилась с телеканала.

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"Перед тем, как появиться в эфире канала "Прямой", я работала на "2+2". Однажды, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера "1+1 медиа" Александра Ткаченко: "Не могла бы я принять в нем участие?". Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... Я не готов рисковать рейтингами... ". Дальше – шок, море слез и освобождение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. И, наверное, цветом кожи для "1+1" не вышла на "Антонину" (собирательный образ зрителя "Плюсов") не похожа", – рассказала Найтли.

Телеведущая добавила, что после 6 лет молчания она снова встретила Ткаченко с его женой на львовском фестивале Leopolis Jazz Fest. Ведущая решила напомнить ему этот эпизод, но в ответ услышала почти те же слова.

"Я напомнила Ткаченко о том эпизоде. И снова получила в ответ "нетленку". "Да, а что вы хотели бы от меня услышать? Вас устроит ответ, что сейчас я бы такого не сказал?". Я остолбенела. Но жена министра не молчала. И даже тыкала мне почему-то, считая своим долгом, наверное, защитить мужа. Ну что ж, похвально. "Да, а может мне еще прощения у вас попросить? ", – сказал Ткаченко с "улыбкой" на лице, – дополнила Ашион.

Женщина убеждена, что даже сейчас можно было бы найти для отказа значительно более деликатные слова. Она ждала извинения, а в ответ услышала хамство.

Можно было теперь просто извиниться по-человечески? Знамо дело. А так это не просто хамство. Это расизм, народ. Уж я-то знаю, что это... Какой, в конце концов, из Ткаченко расист? На самом деле это, по моему мнению, – отсутствие широты характера, полета фантазии, умения принимать неожиданные, смелые, нестандартные решения, которые не вписываются в шаблонные представления о том, что понравится, а что не понравится нашей публике. Боязнь рисковать,

– подытожила Каролина.

Реакция Александра Ткаченко

Министр культуры уже публично отреагировал на обвинения в расизме в комментарии к сообщению. По его словам, он как гендиректор холдинга не проводил кастинги, поэтому все обвинения отвергает, сообщают в "Детектор Медиа".

Вы вспоминаете период, когда хотели перейти с "2+2" на "Плюсы". Внесу небольшую ясность. Это не была моя прямая работа проводить кастинги ведущих на работу. Мы были коллегами на протяжении лет. Обидно, что из-за вашего не получения позиции на другом канале того самого холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров в любой компании или организации – всегда был и есть баланс. Я – за разнообразие, инклюзивность и видение в разнице ценности, которую стоит приумножать,

– заявил министр.