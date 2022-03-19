"У тебе свій фронт": Позитив пригадав, як його відмовили йти в тероборону

Український репер Позитив розповів, як дізнався про те, що почалась війна. Він зізнався, що одразу хотів йти у тероборону, та його відмовили.

Ексучасник "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній) на час війни живе з мамою під Києвом. Він волонтерить та допомагає захисникам.

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Як Позитив дізнався про війну

Артист розповів, що в день, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, про погані новини його попередили військові.

"Мені подзвонили військові, з якими я знайомий, яким я допомагав ще з АТО. Вони сказали: "слухай, зараз щось почнеться". Я зробив пост, ще коли це вранці почалось в Києві, що хлопці все знають, намагався якось заспокоїти людей. Я не вірив, що буде максимально все масштабно. Подумав, ну зараз виїду, на дачу до мами, побути там, потім повернусь в Київ. Ніфіга. Все пішло набагато складніше", – поділився Позитив.

Репер додав, що одразу після цього він вирішив йти у територіальну оборону Києва. Однак і тут друзі-військові порадили йому не робити поспішних вчинків.

Я хотів піти у тероборону і мені сказали: "Не йди туди, у тебе свій фронт, ти нам потрібен для того, щоб волонтерити, якось допомагати нам. Ти хочеш в казармі спати, бро? Стояти на якомусь блокпості? Треба допомагати нам". Тому зараз я цим і займаюсь,

– розповів Завгородній.

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