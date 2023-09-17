Виборола срібло: принц Гаррі нагородив "Тайру" на Іграх Нескорених-2023
Джерело:Invictus Games: Team Ukraine
Українська волонтерка та парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська отримала медаль на Іграх Нескорених-2023 в Дюссельдорфі. Нагородив українку принц Гаррі разом з Меган Маркл.
Герцог і герцогиня Сассекські активно підтримували українську команду. Принц Гаррі зустрівся і з вболівальниками. Там він став на коліно біля українського воїна, який втратив обидві ноги.
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Срібну медаль на "Іграх нескорених" виборола і парамедикиня "Тайра". Вона посіла друге місце в запливі на 50-метровій дистанції у вільному стилі серед жінок у категорії ISD.
Син короля Чарльза ІІІ, принц Гаррі разом з Меган Маркл долучився до нагородження переможців.
Принц Гаррі нагородив "Тайру" / Фото з соцмереж української команди
Нашу Юлю нагороджували герцог і герцогиня Сассекські. Гаррі та Меган вкотре демонструють свою підтримку та радість бачити Юлю на цьогорічних Invictus Games. Радіємо і ми!
– повідомили на сторінці української команди.
На церемонії нагородження Юлія Паєвська стояла, закутавшись у прапор України. Принц Гаррі вручив "Тайрі" медаль та обійняв її.
Принц Гаррі обійняв "Тайру" / Фото з соцмереж української команди
Нашим спортсменам вже вдалося завоювати 34 медалі – 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових. Додамо, що українська збірна вчетверте в історії виступила на "Іграх нескорених".
Як принц Гаррі ставиться до "Тайри"
Раніше в мережі показали фото, де Меган Маркл, яка йшла біля Гаррі, тримала за руку українську військову Юлію Паєвську.
Схоже, принц захоплюється захисницею з України. На церемонії відкриття син короля також звертався до української захисниці.
Хочу скористатися можливістю відзначити збірну України й, зокрема, одну особливу людину – "Тайру". Думаю, я ніколи не зустрічав більш сміливої та стійкої людини, ніж ви. Ви втілюєте справжній дух України та Нескорених,
– казав Гаррі.