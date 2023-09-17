Герцог и герцогиня Сассекски активно поддерживали украинскую команду. Принц Гарри встретился и с болельщиками. Там он стал на колено возле украинского воина, потерявшего обе ноги.

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Серебряную медаль на "Играх непокоренных" завоевала и парамедикиня "Тайра". Она заняла второе место в заплыве на 50-метровой дистанции в свободном стиле женщин в категории ISD.

Сын короля Чарльза ІІІ, принц Гарри вместе с Меганом Марклом приобщился к награждению победителей.



Принц Гарри наградил "Тайру" / Фото из соцсетей украинской команды

Нашу Юлю награждали герцог и герцогиня Сассекская. Гарри и Меган демонстрируют свою поддержку и радость видеть Юлю на Invictus Games. Радуемся и мы!

– сообщили на странице украинской команды.

На церемонии награждения Юлия Паевская стояла, закутавшись во флаг Украины. Принц Гарри вручил "Тайре" медаль и обнял ее.



Принц Гарри обнял "Тайру" / Фото из соцсетей украинской команды

Справка! Украину на турнире представляют 25 участников в десяти видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребли на тренажерах, паверлифтинг, плавание, велоспорт, сидя волейбол, баскетбол и регби на тележках и настольный теннис.



Нашим спортсменам уже удалось завоевать 34 медали – 12 золотых, 14 серебряных и 8 бронзовых. Добавим, что украинская сборная в четвертый раз в истории выступила на "Играх непокоренных".

Как принц Гарри относится к "Тайре"

Ранее в сети показали фото, где шедшая возле Гарри Меган Маркл держала за руку украинскую военную Юлию Паевскую.

Похоже, принц увлекается защитницей из Украины. На церемонии открытия сын короля также обращался к украинской защитнице.

Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека – "Тайру". Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных,

– сказал Гарри.

Добавим, что "Тайра" должна дебютировать на этих соревнованиях еще в 2022 году, но за месяц до турнира она попала в российский плен. Ее уволили в июне того года, поэтому в 2023 году Юлия стала частью сборной Украины.