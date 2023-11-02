Зрадниця Таїсія Повалій відповіла, чи спілкується з сином, який нібито підтримує Україну
Співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно отримала російське громадянство, зізналася, чи спілкується зі своїм єдиним сином. Попри проросійську позицію артистки, Денис нібито підтримує Україну.
Син Повалій не захотів жити в Росії. Днями стало відомо, що Денис живе в Іспанії у розкішному домі на березі моря, передає 24 Канал.
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Чи спілкується Повалій з сином
Співачка з чоловіком вже два роки живе у Москві. Виявляється, вона продовжує спілкуватися з сином, який живе за кордоном. Про це Таїсія розповіла російським ЗМІ. За її словами, у них все добре.
Ми з ним по відеозв'язку спілкуємося. У цьому плані у нас все добре,
– відповіла Повалій.
Зрадниця додала, що син Дениса, її онук Дем'ян теж захоплюється творчістю. Співачка не виключає, що в майбутньому він піде її стопами.Довідка! Кілька місяців тому Таїсія Повалій офіційно стала громадянкою країни-агресорки. Вона цинічно отримала громадянство в особливий для України день – День Незалежності.
Яка позиція Дениса Повалій щодо війни
- На відміну від своєї зіркової мами, чоловік нібито підтримує Україну, хоча його позиція у багатьох викликає сумніви. Дениса критикують за те, що він захищає матір, яка перейшла на бік Росії.
- У соцмережах Денис перейшов на українську мову, однак у коментарях продовжує спілкуватися російською. Раніше син Повалій раніше виступав разом з нею на російських телеканалах, але поки перестав це робити.
- Денис коментував виступ Таїсії Повалій у Росії на День перемоги (у 2022 році): "Не треба про маму, гаразд? Це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення".
- А в грудні минулого року Денис публічно привітав маму з днем народження і написав, що "любитиме її попри все".