Син Повалій не захотів жити в Росії. Днями стало відомо, що Денис живе в Іспанії у розкішному домі на березі моря, передає 24 Канал.

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Чи спілкується Повалій з сином

Співачка з чоловіком вже два роки живе у Москві. Виявляється, вона продовжує спілкуватися з сином, який живе за кордоном. Про це Таїсія розповіла російським ЗМІ. За її словами, у них все добре.

Ми з ним по відеозв'язку спілкуємося. У цьому плані у нас все добре,

– відповіла Повалій.

Зрадниця додала, що син Дениса, її онук Дем'ян теж захоплюється творчістю. Співачка не виключає, що в майбутньому він піде її стопами.

Довідка! Кілька місяців тому Таїсія Повалій офіційно стала громадянкою країни-агресорки. Вона цинічно отримала громадянство в особливий для України день – День Незалежності.

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