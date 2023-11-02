Син Повалій не захотів жити в Росії. Днями стало відомо, що Денис живе в Іспанії у розкішному домі на березі моря, передає 24 Канал.
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Чи спілкується Повалій з сином
Співачка з чоловіком вже два роки живе у Москві. Виявляється, вона продовжує спілкуватися з сином, який живе за кордоном. Про це Таїсія розповіла російським ЗМІ. За її словами, у них все добре.
Ми з ним по відеозв'язку спілкуємося. У цьому плані у нас все добре,
– відповіла Повалій.
Зрадниця додала, що син Дениса, її онук Дем'ян теж захоплюється творчістю. Співачка не виключає, що в майбутньому він піде її стопами.
Яка позиція Дениса Повалій щодо війни
- На відміну від своєї зіркової мами, чоловік нібито підтримує Україну, хоча його позиція у багатьох викликає сумніви. Дениса критикують за те, що він захищає матір, яка перейшла на бік Росії.
- У соцмережах Денис перейшов на українську мову, однак у коментарях продовжує спілкуватися російською. Раніше син Повалій раніше виступав разом з нею на російських телеканалах, але поки перестав це робити.
- Денис коментував виступ Таїсії Повалій у Росії на День перемоги (у 2022 році): "Не треба про маму, гаразд? Це зовсім окрема її історія, і я не маю до неї відношення".
- А в грудні минулого року Денис публічно привітав маму з днем народження і написав, що "любитиме її попри все".