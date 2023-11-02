Сын Повалий не захотел жить в России. На днях стало известно, что Денис живет в Испании в роскошном доме на берегу моря, пишет 24 Канал.

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Общается ли Повалий с сыном

Певица с мужем уже два года живет в Москве. Оказывается, она продолжает общаться с живущим за рубежом сыном. Об этом Таисия рассказала российским СМИ. По ее словам, у них все хорошо.

Мы с ним по видеосвязи общаемся. В этом плане у нас все хорошо,

– ответила Повалий.

Предательница добавила, что сын Дениса, ее внук Демьян тоже увлекается творчеством. Певица не исключает, что в будущем он пойдет по ее стопам.

Справка! Таисия Повалий официально стала гражданкой страны-агрессорки. Она цинично получила гражданство в особый для Украины день – День Независимости.

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