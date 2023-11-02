Сын Повалий не захотел жить в России. На днях стало известно, что Денис живет в Испании в роскошном доме на берегу моря, пишет 24 Канал.
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Общается ли Повалий с сыном
Певица с мужем уже два года живет в Москве. Оказывается, она продолжает общаться с живущим за рубежом сыном. Об этом Таисия рассказала российским СМИ. По ее словам, у них все хорошо.
Мы с ним по видеосвязи общаемся. В этом плане у нас все хорошо,
– ответила Повалий.
Предательница добавила, что сын Дениса, ее внук Демьян тоже увлекается творчеством. Певица не исключает, что в будущем он пойдет по ее стопам.
Какова позиция Дениса Повалий по поводу войны
- В отличие от своей звездной мамы мужчина якобы поддерживает Украину, хотя его позиция у многих вызывает сомнения. Дениса критикуют за то, что он защищает мать, перешедшую на сторону России.
- В соцсетях Денис перешел на украинский язык, однако в комментариях продолжает общаться на русском. Ранее сын Повалий раньше выступал вместе с ней на российских телеканалах, но пока перестал это делать.
- Денис комментировал выступление Таисии Повалий в России на День победы (в 2022 году): "Не надо о маме, ладно? Это совсем отдельная ее история, и я не имею к ней отношения".
- А в декабре прошлого года Денис публично поздравил маму с днем рождения и написал, что "будет любить ее, несмотря ни на что".