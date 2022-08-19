Таїсія Повалій заспівала українську "Черемшину" на концерті пам'яті Кобзона: ганебне відео

Днями Таїсія Повалій разом з російськими колегами вирушила в тур Сибіром. Він присвячений 85-річчю пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер 2018 року. На концерті в Новосибірську зрадниця заспівала українську пісню-романс "Черемшина".

Колаборантка Таїсія Повалій уже співала "Пісню про рушник" у Москві на концерті до 9 травня. Тож тепер взялася за безсмертний хіт Василя Михайлюка "Черемшина".

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Зрадниця Повалій заспівала "Черемшину" в пам'ять про Кобзона

Концерт у Новосибірську, який приурочений до дня народження Кобзона, Повалій закрила україномовною піснею "Черемшина". Ба більше, публіка підспівувала їй так, що та сказала: "Як прекрасно ми з вами співаємо, правда ж".

Цікаво, що в турі Сибіром представляють її так: "Незрівнянна, усіма кохана, справжня народна артистка Таїсія Повалій". Однак серед регалій співачки немає звання народної артистки росії, лише України. Вочевидь, вона ще не вислужилася перед кремлем так, щоб дали народну або бодай заслужену.

Повалій згадала про візит Кобзона в Україну

Павло Зібров пропонував забрати у Повалій і звання народної, і українське громадянство, а натомість "виписати московський паспорт і дати народну артистку кремля ".

У Новосибірську колаборантка пригадала, як на початку 2000-х Кобзон приїжджав до Києва, аби записати з нею україномовний альбом "Одна єдина", в якому народні хіти "Києве мій", "Пісня про рушник", "Червона рута", "Два кольори", "Черемшина" та інші.

Я найщасливіша з артисток, зі співачок, тому що мені випала честь записати з Йосипом Давидовичем Кобзоном цілий диск дуетів українських пісень. Йосип Давидович приїхав не в найлегший час, приїхав після найважчого періоду в житті для його сім'ї, для його колег, артистів, для нас друзів. Він приїхав у Київ, ми його чекали, і за два дні ми на студії записали 21 пісню українською мовою. Диск називається "Одна єдина",

– похвалилася зрадниця.

Під "найважчим періодом життя" Таїсія Повалій має на увазі рак, який у Кобзона діагностували 2001 року. Від раку пропагандист і помер – 30 серпня 2018 року.

Обкладинка диска Повалій і Кобзона "Одна єдина" / Фото з інтернет-магазину