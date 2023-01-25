"Ти повинна бути тут": Повалій згадала, як силоміць забирала 80-річну маму з Києва до Москви

Зрадниця Таїсія Повалій в інтерв'ю російським ЗМІ заявила, що "стоїть на боці правди", саме тому підтримує Росію та "звільнення України". Верх цинічних та абсурдних заяв артистка доповнила розповіддю про те, як примусово забирала маму з Києва.

Зрадниця Таїсія Повалій відзначилась низкою пропутінських заяв для росЗМІ, повідомляє 24 Канал. Артистка розповіла, як "рятувала" 80-річну маму з Києва.

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Повалій забрала маму з Києва силоміць

Артистка розповіла, начебто 26 лютого вона мала повертатися до Києва, але коли почалась війна, вона вже не змогла поїхати назад. Але у столиці залишилась її 80-річна мама, до будинку якої нібито "під'їжджали бійці самооборони та стріляли". Повалій додала, що тримала з мамою зв'язок. В інтерв'ю розмову з нею зрадниця цитує українською – ще б пак, артистка добре пам'ятає мову, аби цинічно виконувати пісні на пропагандистських телеканалах.

Я з мамою була постійно на зв'язку, вона телефоном говорила: "Ти повинна бути тут!". А я відповідаю: "Мамо, мене не пускають, Я не можу приїхати!". І мама у відповідь: "Виходить, що я помру, а ти не приїдеш?". І я розплакалася: "Ні мамо, я не приїду. Тому тобі треба буде їхати до мене до Москви". Мине два місяці, перш ніж мама погодиться виїхати до Росії, – казала артистка.

Таїсія Повалій заявила, що не переїжджала до Росії нібито через маму, яка до останнього відмовлялась слухати доньку. Складається враження, що зрадниця силоміць та маніпуляціями вмовила її поїхати до Москви.

""Ніколи в житті не поїду! Моя рідна Україна! Хай мене тут убивають!" – щоразу казала мені вона. І тільки коли я сказала, що не приїду, якщо вона помре, моя мужня мама зібрала валізку, взяла кішку, і 30 квітня минулого року, проїхавши машиною шлях у дві тисячі кілометрів з Києва через Захід України, Польщу та Білорусь, приїхала до Москви. До речі, мама раніше ніколи в житті в Москві не була. І коли ми тільки в'їжджали до міста, вона подивилася у вікно і сказала: "Хіба я думала, що на старості літ опинюся в Москві!"".

Як Повалій радіє війні

, нещодавно про розчарування у своїй колишній подрузі Таїсії Повалій розповів Павло Зібров . Він поділився, що знав артистку 28 років, але після 2014 їхня дружба обірвалась. Після концерту зрадниці у Москві Зіброва душили сльози, тож він не стримувався і "мочив" товаришку у соціальних мережах.

У тому самому інтерв'ю зрадниця з гордістю підтвердила, що підтримує "спецоперацію", а отже – обстріли мирних жителів, влучання у багатоповерхівки, вбивства дітей, терор енергетичних об'єктів та геноцид українців.

"Я з дитинства звикла бути там, де правда. Тому я – з Росією. Я за те, щоб відбулося повернення із зомбованого стану, в якому знаходиться сьогодні моя Україна, до нормального життя. Усі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості. Нарешті, він настає. У тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок і свій, і України. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає", – каже Повалій. Лише незрозуміло, чому в такому разі вона не змогла приїхати до Києва і для чого забрала маму, – якщо Росія несе таку "миротворчу" місію, чого варто остерігатися? Мабуть, все-таки боїться, що там її "захищатимуть" ракетами.