TAYANNA зізналась, куди б переїхала жити з України

Українська співачка TAYANNA навесні проводила час на Балі. Зірка зізналась, що там їй сподобалося практично все. Саме тому вона не проти переїхати на острів після того, як їй виповниться 50.

Під час зйомок розважального шоу "Хто зверху?" відома українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) розповіла, як пройшов її незабутній весняний відпочинок. Зірка провела відпустку на Балі.

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Відпочинок TAYANNA на Балі

Дівчина полетіла на Балі разом зі своїм новим коханим – Олександром. Пара проводила час на острові вдвох, без сина співачки Даніеля. Виконавиця зізналась, що хотіла б навіть жити на острові.

Мені там сподобалося буквально все. Це острів, де кожен може знайти щось собі до душі. І їжа, дуже красива природа, місця сили, енергетика, світлі, добрі, хороші, доброзичливі люди,

– поділилась TAYANNA.

"Навіть коли ти приїжджаєш один, не залишишся там сам – в будь-якому випадку з кимось познайомишся і подружишся. Хочу жити на Балі після 50!" – зізналась артистка.

TAYANNA дала кілька порад тим, хто також планує відпочивати на Балі.

Перед поїздкою потрібно сходити в церкву і відмолити всі гріхи, тому що на Балі вони вилазять хворобами. Коли потрапите туди, в першу чергу йдіть до океану. Посидьте там, зустріньте захід,

– підкреслила знаменитість.



TAYANNA на Балі / Фото "Нового каналу"



TAYANNA на Балі / Фото "Нового каналу"



TAYANNA на Балі / Фото "Нового каналу"

Зазначимо, що поїздка TAYANNA з бойфрендом Олександром на Балі була першою романтичною відпусткою пари. Тільки тоді, у березні, стало відомо про їхні відносини. Співачка розповідала, що познайомилась з Олександром в інстаграмі.

Довгий час TAYANNA приховувала свого обранця. Лише нещодавно вона показала перше фото з бойфрендом, однак його обличчя все-таки не продемонструвала.