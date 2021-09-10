Во время съемок развлекательного шоу "Кто сверху?" известная украинская певица TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк) рассказала, как прошел ее незабываемый весенний отдых. Звезда провела отпуск на Бали.

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Отдых TAYANNA на Бали

Девушка полетела на Бали вместе со своим новым возлюбленным – Александром. Пара проводила время на острове вдвоем, без сына певицы Даниэля. Исполнительница призналась, что хотела бы даже жить на острове.

Мне там понравилось буквально все. Это остров, где каждый может найти что-то себе по душе. И еда, очень красивая природа, места силы, энергетика, светлые, добрые, хорошие, доброжелательные люди,

– поделилась TAYANNA.

"Даже когда ты приезжаешь один, не останешься там сам – в любом случае с кем-то познакомишься и подружишься. Хочу жить на Бали после 50!" – призналась артистка.

TAYANNA дала несколько советов тем, кто также планирует отдыхать на Бали.

Перед поездкой нужно сходить в церковь и отмолить все грехи, потому что на Бали они вылезают. Когда попадете туда, в первую очередь идите к океану. Посидите там, встретьте закат,

– подчеркнула знаменитость.



TAYANNA на Бали / Фото "Нового канала"



TAYANNA на Бали / Фото "Нового канала"



TAYANNA на Бали / Фото "Нового канала"

Отметим, что поездка TAYANNA с бойфрендом Александром на Бали была первым романтическим отпуском пары. Только тогда, в марте, стало известно об их отношениях. Певица рассказывала, что познакомилась с Александром в инстаграме.

Долгое время TAYANNA скрывала своего избранника. Лишь недавно она показала первое фото с бойфрендом, однако его лицо все-таки не продемонстрировала.