TAYANNA вперше прокоментувала виступ на скандальному весіллі в організатора "п'яних" вечірок

Скандально відомий блогер Олег Захаров, який раніше потрапив у заголовки ЗМІ через організації "п'яних" вечірок у Києві, одружився у жовтні. На його святі з'явилися зіркові гості. Зокрема Юрій Ткач і TAYANNA. Співачка тривалий час ніяк не коментувала свій виступ на весіллі. Втім, днями зрештою порушила мовчання.

Вона зазначила, що ніяк не реагує на хейт, який на неї вилився після виступу, адже, за її словами, він був, є і буде. Водночас виконавиця наголосила, що не завжди знає до кого на свято їде.

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TAYANNA прокоментувала виступ на скандальному весіллі

Виконавиця розповіла, що іноді артист не знає, де він виступатиме.

На хейт не звертаю увагу. Він був, є і буде завжди. Людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист – він не є Шерлоком Холмсом. І коли артист їде виступати, то він іноді не знає навіть, куди він їде,

– розповіла виконавиця.

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Скандальне "лакшері" весілля