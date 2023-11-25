TAYANNA вперше прокоментувала виступ на скандальному весіллі в організатора "п'яних" вечірок
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
Скандально відомий блогер Олег Захаров, який раніше потрапив у заголовки ЗМІ через організації "п'яних" вечірок у Києві, одружився у жовтні. На його святі з'явилися зіркові гості. Зокрема Юрій Ткач і TAYANNA. Співачка тривалий час ніяк не коментувала свій виступ на весіллі. Втім, днями зрештою порушила мовчання.
Вона зазначила, що ніяк не реагує на хейт, який на неї вилився після виступу, адже, за її словами, він був, є і буде. Водночас виконавиця наголосила, що не завжди знає до кого на свято їде.
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TAYANNA прокоментувала виступ на скандальному весіллі
Виконавиця розповіла, що іноді артист не знає, де він виступатиме.
На хейт не звертаю увагу. Він був, є і буде завжди. Людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист – він не є Шерлоком Холмсом. І коли артист їде виступати, то він іноді не знає навіть, куди він їде,
– розповіла виконавиця.
"Неймовірна правда про зірок": дивіться відео онлайн
Скандальне "лакшері" весілля
- У січні відбувся гучний скандал з "п'яними" вечірками. Хлопці з Івано-Франківська організовували паті, де накачували молодих дівчат алкоголем та наркотиками. Після цього молодики знущалися з дівчат й навіть чинили сексуальне насильство. Крім того, ці ганебні дії записували на відео та поширювали в мережі.
- Зрештою завдяки розголосу в соцмережах проти організаторів вечірок відкрили кримінальне провадження. Втім, декількох фігурантів справи вдалося звільнити з-під варти, внісши заставу у розмірі 402 тисячі гривень.Серед них був і наречений скандального весілля Олег, яке відбулося в престижному заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa.
- Ведучим свята був Юрій Ткач. Пізніше він зізнався, що не знав про "скандальний бекграунд" хлопця. Артист назвав цю ситуацію ганебною і запевнив, що гонорар за весілля передасть на потреби ЗСУ та інші добрі справи.