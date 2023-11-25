Вона зазначила, що ніяк не реагує на хейт, який на неї вилився після виступу, адже, за її словами, він був, є і буде. Водночас виконавиця наголосила, що не завжди знає до кого на свято їде.
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TAYANNA прокоментувала виступ на скандальному весіллі
Виконавиця розповіла, що іноді артист не знає, де він виступатиме.
На хейт не звертаю увагу. Він був, є і буде завжди. Людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист – він не є Шерлоком Холмсом. І коли артист їде виступати, то він іноді не знає навіть, куди він їде,
– розповіла виконавиця.
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Скандальне "лакшері" весілля
- У січні відбувся гучний скандал з "п'яними" вечірками. Хлопці з Івано-Франківська організовували паті, де накачували молодих дівчат алкоголем та наркотиками. Після цього молодики знущалися з дівчат й навіть чинили сексуальне насильство. Крім того, ці ганебні дії записували на відео та поширювали в мережі.
- Зрештою завдяки розголосу в соцмережах проти організаторів вечірок відкрили кримінальне провадження. Втім, декількох фігурантів справи вдалося звільнити з-під варти, внісши заставу у розмірі 402 тисячі гривень.Серед них був і наречений скандального весілля Олег, яке відбулося в престижному заміському комплексі Edem Resort Medical & Spa.
- Ведучим свята був Юрій Ткач. Пізніше він зізнався, що не знав про "скандальний бекграунд" хлопця. Артист назвав цю ситуацію ганебною і запевнив, що гонорар за весілля передасть на потреби ЗСУ та інші добрі справи.