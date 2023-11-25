Вона зазначила, що ніяк не реагує на хейт, який на неї вилився після виступу, адже, за її словами, він був, є і буде. Водночас виконавиця наголосила, що не завжди знає до кого на свято їде.

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Виконавиця розповіла, що іноді артист не знає, де він виступатиме.

На хейт не звертаю увагу. Він був, є і буде завжди. Людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист – він не є Шерлоком Холмсом. І коли артист їде виступати, то він іноді не знає навіть, куди він їде,

– розповіла виконавиця.

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