Она отметила, что никак не реагирует на нее хейт, который вылился на нее после выступления ведь, по ее словам, он был, есть и будет. В то же время исполнительница подчеркнула, что не всегда знает, к кому на праздник едет.

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Исполнительница рассказала, что иногда артист не знает, где он будет выступать.

На хейт не обращаю внимания. Он был, есть и будет всегда. Людям нужно понять одну вещь, что артист – он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он иногда не знает даже, куда он едет,

– рассказала исполнительница.

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