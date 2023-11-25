Она отметила, что никак не реагирует на нее хейт, который вылился на нее после выступления ведь, по ее словам, он был, есть и будет. В то же время исполнительница подчеркнула, что не всегда знает, к кому на праздник едет.
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TAYANNA прокомментировала выступление на скандальной свадьбе
Исполнительница рассказала, что иногда артист не знает, где он будет выступать.
На хейт не обращаю внимания. Он был, есть и будет всегда. Людям нужно понять одну вещь, что артист – он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он иногда не знает даже, куда он едет,
– рассказала исполнительница.
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Скандальная "лакшеры" свадьба
- В январе состоялся громкий скандал с "пьяными" вечеринками. Ребята из Ивано-Франковска организовывали пати, где накачивали молодых девушек алкоголем и наркотиками. После этого молодые люди издевались над девушками и даже совершали сексуальное насилие. Кроме того, эти позорные действия записывались на видео и распространялись в сети.
- В конце концов, благодаря огласке в соцсетях против организаторов вечеринок открыли уголовное производство. Но нескольких фигурантов дела удалось освободить из-под стражи, внеся залог в размере 402 тысячи гривен. Среди них был и жених скандальной свадьбы Олег, которая состоялась в престижном загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa.
- Ведущим праздника был Юрий Ткач. Позже он признался, что не знал о "скандальном бэкграунде" парня. Артист назвал эту ситуацию позорной и заверил, что гонорар за свадьбу передаст на нужды ВСУ и другие добрые дела.