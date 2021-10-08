TAYANNA презентувала новий хіт "Темна вода": відео

Українська співачка TAYANNA потішила фанатів новою піснею, прем'єра якої відбулась 8 жовтня. Артистка розповіла, що ця пісня розповідає про глибину почуттів, яка присутня у кожній жінці.

Новий хіт зірка вже презентувала на радіостанціях, а також на музичних платформах.

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"Темна вода" – це метафора, яка уособлює в собі ту таємничу сутність та неймовірну глибину почуттів, які існують в кожній жінці. Але розкрити їх можуть тільки справжні, сильні почуття. Жінка занурюється у щось невідоме, але довіряє власним інстинктам, тому це занурення таке привабливе і чисте. В почуттях, про які я співаю, немає страху та дистанції – двоє людей просто пірнають у них до самого дна, керуючись самим лише покликом власних сердець. І я не знаю чогось більш прекрасного, ніж ця "темна вода", – чуттєво прокоментувала вихід нової пісні TAYANNA.

TAYANNA – Темна вода: дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Фанати з нетерпінням очікували виходу її нової пісні, адже востаннє вона тішила їх спільною композицією з Джамалою "Моя Земля" ще на День Незалежності України: