Новый хит звезда уже представила на радиостанциях, а также на музыкальных платформах.

Интересно Sonya Kay возвращается на сцену: певица презентовала новый альбом

"Темна вода" – это метафора, которая олицетворяет собой ту таинственную сущность и невероятную глубину чувств, которые существуют в каждой женщине. Но раскрыть их могут только настоящие, сильные чувства. Женщина погружается во что-то неизвестное, но доверяет собственным инстинктам, поэтому это погружение такое привлекательное и чистое. В чувствах, о которых я пою, нет страха и дистанции – два человека просто ныряют в них до самого дна, руководствуясь одним лишь зовом собственных сердец. И я не знаю чего-то более прекрасного, чем эта "темная вода", – чувственно прокомментировала выход новой песни TAYANNA.

TAYANNA – Темна вода: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Фанаты с нетерпением ожидали выхода ее новой песни, ведь последний раз она радовала их общей композицией с Джамалой "Моя Земля" еще на День Независимости Украины: