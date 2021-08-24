TAYANNA та Джамала презентували спільний кліп до Дня Незалежності: відео на пісню "Моя Земля"

Спеціально до Дня Незалежності України популярні українські співачки – TAYANNA та Джамала презентували спільний трек "Моя Земля". Для зйомок кліпу виконавиці відвідали мальовничі куточки країни, щоб вкотре нагадати про її велич і красу.

24 серпня українці святкують 30-річчя Незалежності України. З різних куточків світу лунають привітання, адресовані Україні. Вітчизняні артисти також приєднуються до них, презентуючи знакові композиції.

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Джамала і TAYANNA презентували кліп "Моя Земля"

Одні з найпопулярніших виконавиць сучасності написали запальну пісню "Моя Земля", що пронизана любов'ю до України. TAYANNA та Джамала у День Незалежності презентували відеокліп, у якому показали приголомшливу красу Батьківщини.

Зйомки кліпу відбувалися на Західній Україні. Та не обійшлося без труднощів. Коли співачки приїхали на локацію, розпочалися сильні дощі. Оскільки знімання проходили в гористій місцевості, то було дуже небезпечно. Вони неодноразово падали, проте все-таки зняли бажане відео, яке присвятили рідній Україні.

TAYANNA, для якої цей дует став першим у творчій кар'єрі, поділилася враженнями: "Я дуже поважаю творчість Джамали, люблю її як артиста, тому для мене було великою честю запросити її заспівати в дуеті. З першої ноти Джа зачепив сенс пісні, вона зрозуміла, що в цій роботі їй є що сказати своїм голосом".

"Моя Земля" – це подарунок Україні та кожному українцю на 30-річчя Незалежності. Це розповідь про місця сили та музична подорож від краю до краю нашої неймовірної красивої країни. Це наше ніжне зізнання у коханні. Дякую, TAYANNA, за легку колаборацію, яку хочеться співати голосно на всю країну,

– наголосила Джамала.

TAYANNA та Джамала – "Моя Земля": дивіться відео онлайн