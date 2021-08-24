З нагоди важливого для українців свята редакція Showbiz 24 підготувала добірку пісень, який наповнять цей день святковим настроєм, патріотичністю та вірою в краще майбутнє!

Зверніть увагу! Перші місця в чартах і світові перемоги: українські зірки, пісні яких звучать у всьому світі

Українські зірки у піснях часто розповідають долю рідної землі. Задля здобуття Незалежності Україні довелося пройти багато випробувань. Але наш народ ніколи не здавався й вірив у світле майбутнє. Це можна почути в хітах Тіни Кароль, Андрія Кузьменка, гурту "Мері" та багатьох інших виконавців, які з любов'ю та пошаною величають Батьківщину.

Чимало треків вже давно стали знаковими для нашої держави. Серед них – "Україна – це ти" (Тіни Кароль), "Сам собі країна" ("Скрябіна"), "Молитва за Україну ("Дзідзьо"). Вони написані в різні часи, але у всіх один сенс – любов до України та її народу.

24 серпня 1991 року назавжди залишило слід в історії країни. Тому в 30 річницю проголошення Незалежності України слухаймо пісні, що об'єднують. Вони сумні та веселі, бо й історія наша була та є різною. Мітинги, революції, війна – це також частина нашого минулого й сьогодення, без яких немає майбутнього. Пам'ятаймо, що це майбутнє – за нами!

Добірка пісень до Дня Незалежності

Тіна Кароль та "Голос. Діти" – "Україна – це ти": дивіться відео онлайн

KHAYAT – "Гімн землі": слухайте пісню онлайн

"Мері" – "Я з України": дивіться відео онлайн

"Скрябін" – "Сам собі країна": слухайте пісню онлайн

СКАЙ – "Україно": дивіться відео онлайн

Дзідзьо – "Молитва за Україну": дивіться відео онлайн

Тьома Паучек – "Єдина країна": дивіться відео онлайн

Наталія Валевська – "Я люблю Україну": дивіться відео онлайн

Світлана Тарабарова – "Повертайся живим": дивіться відео онлайн

Джамала & TAYANNA: – "Моя земля": слухайте пісню онлайн

"Нумер 482" – "Добрий ранок, Україно": дивіться відео онлайн

Ірина Федишин – "Україна": слухайте пісню онлайн

"Океан Ельзи" – "Не твоя війна": дивіться відео онлайн