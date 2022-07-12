41-летний режиссер-клипмейкер Алан Бадоев вывел в украинский шоу-биза двух талантливых артистов – Макса Барских и TAYANNA (настоящее имя – Татьяна Решетняк). Если с первым его связывает не только музыка, но и крепкая дружба, то с певицей у них, очевидно, чисто рабочие отношения.

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TAYANNA о сотрудничестве с Аланом Бадоевым

Войну в Украине TAYANNA с сыном пересиживает на Бали, поэтому с экс-продюсером почти не общается: "Война. Конечно, нет никакой работы, нет точек соприкосновения, сотрудничества". Однако у звезды есть денежные обязательства перед Бадоевым.

Контракт физический есть. Тот контракт, который был, закончился, и мы заключили другой контракт, по которому я выплачиваю те средства, которые были в меня вложены, но не вернулись. Там еще другие условия разные, но это уже наши дела,

– призналась TAYANNA.

Однако как об Алане Бадоевом, так и о Максе Барских артистка отзывается лишь положительно. "Я знаю Алана, знаю Макса. Они прекрасные люди, с большим сердцем, справедливые, честные и открытые", – говорит TAYANNA.

TAYANNA с Аланом Бадоевым и Максом Барских / Фото из инстаграма певицы