"Тато і доця": TAYANNA показала мережі свого харизматичного батька

Українська співачка TAYANNA, як і багато інших зірок, бере участь у благодійних заходах на допомогу Україні. Напередодні вона побувала у столиці Чехії, Прага, де зустрілась зі своїм батьком Михайлом.

Тетяна Решетняк була запрошена як українська артистка на благодійний вечір шеф-кухарів Ярославського і Мартиновської у Празі. Захід пройшов у чарівному заміському маєтку у садах, де були запрошені особливі гості.

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TAYANNA заспівала кілька своїх хітів, зокрема трек, записаний під час війни, "Абрикоси". А поміж підготувань до концерту артистка встигла погуляти по місту зі своїм батьком. Схоже, матері Наталії з ними не було. Батько з донькою сфотографувались неподалік Карлового мосту на річці Влтаві.

"Тато і доця", – лаконічно підписала знімки TAYANNA.



Батько TAYANNA у Празі / Фото з фейсбуку артистки



Співачка TAYANNA / Фото з фейсбуку артистки

У мережі відмітили, що донька схожа на батька та прокоментували його харизматичність:

"Тато і доця, ви – неймовірні";

"Гарні. Люблю вас";

"Рідненькі, любимо вас";

"Боже, яка милість";

"Такі ви світлі";

"Дуже красивий батько у вас";

"Тато щасливий";

"Схожі";

"Хороші".

Сім'я Решетняк

Співачка народилась на Буковині, у місті Чернівці. Батьками Тетяни є Михайло та Наталія. Також у неї є троє братів: двоє близнюки-кондитери, ще один брат є російським співаком і виступає під іменем Міша Марвін.



Міша Марвін з мамою Наталею і сестрою Танею / Фото з інстаграму співака

Свою кар'єру чоловік побудував у Києві, а згодом переїхав у Росію. З початком повномасштабної війни в Україні він розповів, що"проти війни" і не перебуває у Росії з початку лютого. Зараз він живе у Дубаях. Втім, на його інстаграм-сторінці досі вказані контакти менеджерів з російським кодом.

У травні стало відомо, що лейбл Тіматі Black Star, який співпрацював з Мішою Марвіном, розірвав контракт. Тепер Міша підписуватиме треки як Міша М.