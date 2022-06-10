Татьяна Решетняк была приглашена как украинская артистка на благотворительный вечер шеф-поваров Ярославского и Мартыновской в Праге. Мероприятие прошло в очаровательном загородном имении в садах, где были приглашены особые гости.

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TAYANNA спела несколько своих хитов, в частности трек, записанный во время войны, "Абрикосы" . А среди приготовлений к концерту артистка успела погулять по городу со своим отцом. Похоже, матери Натальи с ними не было. Отец с дочерью сфотографировались недалеко от Карлова моста на реке Влтаве.

"Папа и дочь", – лаконично подписала снимки TAYANNA.



Отец TAYANNA в Праге / Фото из фейсбука артистки



Певица TAYANNA / Фото из фейсбука артистки

В сети отметили, что дочь похожа на отца и прокомментировали его харизматичность:

"Папа и дочь, вы – невероятны";

"Хороши. Люблю вас";

"Родни, любим вас";

"Боже, какая милость";

"Такие вы светлые";

"Очень красивый отец у вас";

"Папа счастлив";

"схожие";

"Хорошие".

Семья Решетняк

Певица родилась на Буковине, в городе Черновцы. Родителями Татьяны есть Михаил и Наталья. Также у нее есть три брата: двое близнецы-кондитеры, еще один брат является русским певцом и выступает под именем Миша Марвин.



Миша Марвин с мамой Натальей и сестрой Таней / Фото с инстаграмма певца

Свою карьеру мужчина построил в Киеве, а затем переехал в Россию. С началом полномасштабной войны в Украине он рассказал, что "против войны" и не находится в России с начала февраля. В настоящее время он живет в Дубаях. Впрочем, на его инстаграм-странице до сих пор указаны контакты менеджеров с русским кодом.

В мае стало известно, что лейбл Тимати Black Star, сотрудничавший с Мишей Марвином, расторг контракт. Теперь Миша будет подписывать треки как Миша М.