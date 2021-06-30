Майже рік пара прожила в статусі нареченого і нареченої, і зовсім скоро вони стануть чоловіком і дружиною. Деталями майбутнього весілля Тарас Цимбалюк поділився з "Новим каналом" під час зйомок шоу "Хто зверху?".

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Ми вже перебуваємо на фінішній прямій. До свята залишилося пару тижнів. Думаю, організатори все доробили. Чекаємо цього дня і морально до нього готуємося. У нас буде класичне весілля, але без рушників і короваю,

– розповів Цимбалюк.

Дату весілля актор не розкриває. Втім, як і те, де подружжя проведе медовий місяць.

"У мене з'явився новий проєкт, і зараз вирішується питання з весільною подорожжю. Те, що ми спочатку собі запланували, просять посунути. Намагаюся зрозуміти, на який термін. Також дізналися, що у зв'язку з коронавірусом та азійська країна, куди ми збиралися летіти, може внести зміни в правила відвідування туристами. Тому зараз все дуже сумбурно, і не виходить планувати конкретно".

Яким буде дійство – побачимо зовсім скоро. А як Тарас Цимбалюк брав участь в "Хто зверху?" – дізнаєтеся цієї осені на "Новому каналі".

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