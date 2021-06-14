Захід відбувся у КВЦ Парковий за участі найперспективніших представників української кіноіндустрії. На урочистому врученні кінопремії Золота Дзиґа 2021 секс-символ Тарас Цимбалюк і його обраниця Тіна Антоненко затьмарили всіх присутніх.

До теми Серіал "Спіймати Кайдаша" став переможцем Золотої Дзиґи 2021

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша", який виборов статуетку в номінації "Найкращий ігровий серіал", постав на червоному хіднику в класичному образі – завужених чорних штанах, білій сорочці та темно-синій жилетці й піджаку.

"П'ята Дзиґа. "Спіймати Кайдаша" – найкращий український серіал за останні роки. Пишаюсь", – підписав Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з нареченою на Золотій Дзизі / Фото з інстаграму актора

Наречена актора Тіна, яка працює візажисткою і стилісткою, обрала для світського виходу розкішний look. На ній асиметрична блідо-рожева сукня довжини міні з легким шлейфом. Вишукане вбрання з оголеними плечима і довгими рукавами дівчина довершила босоніжками з блискітками та лаконічними сережками з камінням. На безіменному пальці її правої руки красувалась обручка, яку Тарас Цимбалюк вручив, освідчившись у прямому ефірі "Танців з зірками".

Наречена Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграму Тіни

Наречена Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграму Тіни

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко познайомилися на зйомках кліпу Монатіка на трек "Вечность". Тоді дівчина була художницею з гриму й зніяковіла, коли побачила статного красеня. Пропозицію коханій актор зробив ще у вересні минулого року, однак укладати офіційних шлюб закохані не поспішають. Вони лише думають про весілля.