Почти год пара прожила в статусе жениха и невесты, и совсем скоро они станут мужем и женой. Деталями предстоящей свадьбы Тарас Цимбалюк поделился с "Новым каналом" во время съемок шоу "Кто сверху?".
Интересно Звезда "поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк появился на кинопремии с красавицей-невестой
Мы уже находимся на финишной прямой. До праздника осталось пару недель. Думаю, организаторы все доделали. Ждем этого дня и морально к нему готовимся. У нас будет классическая свадьба, но без полотенец и каравая,
– рассказал Цимбалюк.
Дату свадьбы актер не раскрывает. Впрочем, как и то, где супруги проведут медовый месяц.
"У меня появился новый проект, и сейчас решается вопрос со свадебным путешествием. То, что мы изначально себе запланировали, просят подвинуть. Пытаюсь понять, на какой срок. Также узнали, что в связи с коронавирусом и азиатская страна, куда мы собирались лететь, может внести изменения в правила посещения туристами. Поэтому сейчас все очень сумбурно, и не получается планировать конкретно".
Каким будет действо – увидим совсем скоро. А как Тарас Цимбалюк участвовал в "Кто сверху?"– узнаете этой осенью на "Новом канале".
Что известно о романе Цимбалюка и Антоненко
- Тарас Цимбалюк встречается с визажисткой и фотографом Тиной Антоненко около двух лет. Он познакомился с девушкой на съемках клипа Монатика на трек "Вечность", там Антоненко была художницей по гриму.
- Ранее Тарас был женат и состоял в браке два года. Но впоследствии пара развелась.
- Цимбалюк также имел отношения с актрисой Дарьей Петрожицкой, о чем они признались на проекте "Танцы со звездами". Что интересно, именно там, на паркете, сделал предложение своей любимой Тоне Тарас Цимбалюк.
- Сейчас пара думает о свадьбе.