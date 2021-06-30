Почти год пара прожила в статусе жениха и невесты, и совсем скоро они станут мужем и женой. Деталями предстоящей свадьбы Тарас Цимбалюк поделился с "Новым каналом" во время съемок шоу "Кто сверху?".

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Мы уже находимся на финишной прямой. До праздника осталось пару недель. Думаю, организаторы все доделали. Ждем этого дня и морально к нему готовимся. У нас будет классическая свадьба, но без полотенец и каравая,

– рассказал Цимбалюк.

Дату свадьбы актер не раскрывает. Впрочем, как и то, где супруги проведут медовый месяц.

"У меня появился новый проект, и сейчас решается вопрос со свадебным путешествием. То, что мы изначально себе запланировали, просят подвинуть. Пытаюсь понять, на какой срок. Также узнали, что в связи с коронавирусом и азиатская страна, куда мы собирались лететь, может внести изменения в правила посещения туристами. Поэтому сейчас все очень сумбурно, и не получается планировать конкретно".

Каким будет действо – увидим совсем скоро. А как Тарас Цимбалюк участвовал в "Кто сверху?"– узнаете этой осенью на "Новом канале".

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