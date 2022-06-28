32-річний Тарас Цимбалюк знімається в кіно з 2011 року. На початку кар'єри він часто стикався з комплексом меншовартості, коли російським акторам усе, а українським – нічого.

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Тарас Цимбалюк про ставлення до акторів з Росії в Україні

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" не приховує, що до 2014 року був під впливом усього російського. Студентом він мріяв, що після університету поїде підкорювати Санкт-Петербург, бо там і в Москві "все крутиться, все на високому рівні". Однак навіть в Україні ледь пробився, бо на головні ролі запрошували акторів з Росії.

Ми не повинні на своїй землі вважати топовими акторами цей весь непотріб, який не потрібен у Москві. У них тут гонорари у два рази вищі, ніж у нас. Коли я починав, я стояв у палатці пив чай у той час, коли актори з Росії мали свій грим-вагончик з усім повноцінним кейтерингом​,

– пригадав зірка.

Цимбалюк шкодує, що знімався з росіянами

Тарасу Цимбалюку соромно, що він ділив майданчик з російськими акторами, які зараз цинічно мовчать про війну та бомбардування України, в якій вони "паслися".

"Мій тато завжди казав, що Росія – це величезне зло. Він історик, він усе це дуже глибоко сприймає. Коли почалося вторгнення, коли почалася штучна анексія Криму, у нашій сім'ї це на оголеному нерві сприймалося…. Ми звикли до цього всього. Навіть коли під Піккардійську Терцію на Майдані носили вбитих героїв, ми це все швидко забули, і знімалися з російськими акторами", – розповів знаменитість.

Треба схаменутися й зрозуміти, що українці – це дуже крута глибока нація, і ми не повинні бути прикладним матеріалом для якоїсь недодержави, з якої весь світ сміється,

– різко висловився актор.

Тут варто додати, що Тарас Цимбалюк назвав "шматком г*вна" російського актора Антона Батирєва, з яким дружив з 2014 року. Він регулярно знімався в Україні, а під час повномасштабної війни заявив, що не соромиться ані свого російського громадянства, ані символіки Z.