Зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Супекопи" та "Кава з кардамоном", який нещодавно оголосив про стосунки зі Світланою Готочкіною, знявся у новій фотосесії.

Не пропустіть Пішов від дружини до мене, – Вікторія Варлей приголомшила правдою про стосунки з Цимбалюком

Фотосесія Тараса Цимбалюка в українському національному одязі

На світлинах Тарас Цимбалюк позує разом з моделлю в одязі з українськими етнічними мотивами. В їхніх образах присутні ідентичні прикраси та елементи національного вбрання. Крім того, на деяких фото актор та модель одягнені в іменні футболки з синім і жовтим кольорами.

"Україна – понад усе", – підписав допис в інстаграмі Тарас Цимбалюк.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Шанувальники актора одразу поділилися емоційними реакціями щодо світлин в коментарях.

"Яке красиве вбрання".

"Фото просто неймовірні".

"Дуже оригінальне вбрання! Класна робота".

"Краса неймовірна".

"Красиво".

"Дуже подобається ваш дует. Щоразу просто шикарно".

"Що за красень! Тарасе, ви суперові!"

"Потрібна термінова роль в якомусь фільмі про козаків".

Фотографував дует актора та моделі в національному одязі Роман Зубарев. Сторінку фотографа Тарас Цимбалюк позначив у своєму дописі.

Попередні фотосесії Тараса Цимбалюка

Актор вже не вперше працює на майданчику з Марією Пацкань. Раніше вони знялися в іншій фотосесії, де перевтілилися в головних героїв кінострічки та повторили кадри з фільму "Леон". Тоді Тарас Цимбалюк відтворив роль Жана Рено, а Марія Мацкань – Наталі Портман.

Все частіше на сторінці Тараса Цимбалюка в інстаграмі з'являються нові світлини. Він також знявся у романтичній фотосесії з коханою Світланою Готочкіною. На знімках закохані емоційно позують на шкіряному дивані, посміхаються та захоплюються одне одним.

Автор: Ольга Бомко