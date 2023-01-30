Зірка серіалів "Спіймати Кайдаша", "Супекопи" та "Кава з кардамоном", який нещодавно оголосив про стосунки зі Світланою Готочкіною, знявся у новій фотосесії.
Не пропустіть Пішов від дружини до мене, – Вікторія Варлей приголомшила правдою про стосунки з Цимбалюком
Фотосесія Тараса Цимбалюка в українському національному одязі
На світлинах Тарас Цимбалюк позує разом з моделлю в одязі з українськими етнічними мотивами. В їхніх образах присутні ідентичні прикраси та елементи національного вбрання. Крім того, на деяких фото актор та модель одягнені в іменні футболки з синім і жовтим кольорами.
"Україна – понад усе", – підписав допис в інстаграмі Тарас Цимбалюк.
Для перегляду всіх фото гортайте направо:
Шанувальники актора одразу поділилися емоційними реакціями щодо світлин в коментарях.
- "Яке красиве вбрання".
- "Фото просто неймовірні".
- "Дуже оригінальне вбрання! Класна робота".
- "Краса неймовірна".
- "Красиво".
- "Дуже подобається ваш дует. Щоразу просто шикарно".
- "Що за красень! Тарасе, ви суперові!"
- "Потрібна термінова роль в якомусь фільмі про козаків".
Фотографував дует актора та моделі в національному одязі Роман Зубарев. Сторінку фотографа Тарас Цимбалюк позначив у своєму дописі.
Попередні фотосесії Тараса Цимбалюка
Актор вже не вперше працює на майданчику з Марією Пацкань. Раніше вони знялися в іншій фотосесії, де перевтілилися в головних героїв кінострічки та повторили кадри з фільму "Леон". Тоді Тарас Цимбалюк відтворив роль Жана Рено, а Марія Мацкань – Наталі Портман.
Все частіше на сторінці Тараса Цимбалюка в інстаграмі з'являються нові світлини. Він також знявся у романтичній фотосесії з коханою Світланою Готочкіною. На знімках закохані емоційно позують на шкіряному дивані, посміхаються та захоплюються одне одним.