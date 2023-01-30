Звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Супекопы" и "Кофе с кардамоном", который недавно обьявил о отношения[ со Светланой Готочкиной, снялся в новой фотосессии

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Фотосессия Тараса Цымбалюка в украинской национальной одежде

На фотографиях Тарас Цымбалюк позирует вместе с моделью в одежде с украинскими этническими мотивами. В их образах присутствуют идентичные украшения и элементы национальной одежды. Кроме того, на некоторых фото актер и модель одеты в именные футболки с синим и желтым цветами.

"Украина – превыше всего", – подписал пост в инстаграмме Тарас Цымбалюк.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Поклонники актера сразу поделились эмоциональными реакциями относительно фотографий в комментариях.

"Какой красивый наряд".

"Фото просто невероятны".

"Очень оригинальный наряд! Классная работа".

"Красота невероятная".

"Красиво".

"Очень нравится ваш дуэт. Каждый раз просто шикарно".

"Что за красавец! Тарас, вы суперовые!"

"Нужна срочная роль в каком-то фильме о казаках".

Фотографировал дуэт актера и модели в национальной одежде Роман Зубарев. Страницу фотографа Тарас Цымбалюк обозначил в своем посте.

Предыдущие фотосессии Тараса Цымбалюка

Актер уже не в первый раз работает на площадке с Марией Пацкань. Ранее они снялись в другой фотосессии, где превратились в главных героев киноленты и повторили кадры из фильма "Леон". Тогда Тарас Цымбалюк воспроизвел роль Жана Рено, а Мария Мацкань – Натали Портман.

Все чаще на странице Тараса Цымбалюка в инстаграмме появляются новые фотографии. Он также снялся в романтической фотосессии с любимой Светланой Готочкиной. На снимках влюбленные эмоционально позируют на кожаном диване, улыбаются и восхищаются друг другом.

Автор: Ольга Бомко