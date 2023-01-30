Звезда сериалов "Поймать Кайдаша", "Супекопы" и "Кофе с кардамоном", который недавно обьявил о отношения[ со Светланой Готочкиной, снялся в новой фотосессии
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Фотосессия Тараса Цымбалюка в украинской национальной одежде
На фотографиях Тарас Цымбалюк позирует вместе с моделью в одежде с украинскими этническими мотивами. В их образах присутствуют идентичные украшения и элементы национальной одежды. Кроме того, на некоторых фото актер и модель одеты в именные футболки с синим и желтым цветами.
"Украина – превыше всего", – подписал пост в инстаграмме Тарас Цымбалюк.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Поклонники актера сразу поделились эмоциональными реакциями относительно фотографий в комментариях.
- "Какой красивый наряд".
- "Фото просто невероятны".
- "Очень оригинальный наряд! Классная работа".
- "Красота невероятная".
- "Красиво".
- "Очень нравится ваш дуэт. Каждый раз просто шикарно".
- "Что за красавец! Тарас, вы суперовые!"
- "Нужна срочная роль в каком-то фильме о казаках".
Фотографировал дуэт актера и модели в национальной одежде Роман Зубарев. Страницу фотографа Тарас Цымбалюк обозначил в своем посте.
Предыдущие фотосессии Тараса Цымбалюка
Актер уже не в первый раз работает на площадке с Марией Пацкань. Ранее они снялись в другой фотосессии, где превратились в главных героев киноленты и повторили кадры из фильма "Леон". Тогда Тарас Цымбалюк воспроизвел роль Жана Рено, а Мария Мацкань – Натали Портман.
Все чаще на странице Тараса Цымбалюка в инстаграмме появляются новые фотографии. Он также снялся в романтической фотосессии с любимой Светланой Готочкиной. На снимках влюбленные эмоционально позируют на кожаном диване, улыбаются и восхищаются друг другом.