Актор надає перевагу не розповідати про особисте життя, але водночас все частіше публікує в мережі світлини з новою коханою.

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Романтична фотосесія Готочкіної та Цимбалюка

На фотографіях, які поширив Тарас, він зі Світланою позував на шкіряному ліжку. Актор постав перед камерою у чорних штанах і з оголеним торсом, показав свої татуювання. А Готочкіна обрала для фотосесії світлі джинси та вкорочену кофту сірого кольору. Довге біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Обоє щиро усміхалися, раділи моменту та дуркували. Зараз пара проживає особливий період, не готова ділитися подробицями з публікою. На кадрах видно, що Цимбалюк дивиться на обраницю з ніжністю та любов'ю.

"Двоє", – коротко та без емоджі підписав такі світлини Цимбалюк.


Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму актора


Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, нещодавно колишня дівчина Тараса Цимбалюка – Вікторія Варлей розповіла, що він покинув першу дружину заради неї. Між акторами зав'язався пристрасний роман, однак, як стверджує Віка, вона не знала, що Тарас одружений, оскільки він ніколи про це не розповідав.

Також Вікторія запевнила, що Тарас не зраджував Тіну Антоненко з теперішньою обраницею. Після розриву він нібито деякий час був самотній, не розумів, чи потрібні зараз стосунки.