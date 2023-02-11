На цьому все, – Тарас Цимбалюк, якому прийшла повістка, пояснив, чому досі не на фронті

Ще в січні Тарас Цимбалюк ділився, що отримав повістку та пройшов медогляд. Публіку цікавить, чому він досі не на фронті. Актор чітко відповів на це нашуміле питання.

Тарасу Цимбалюку 33 роки, і як з'ясувалося, у Корсунь-Шевченківському всім чоловікам його віку вручили повістки. Зірка, як і належить, з'явився у військкомат, пройшов медогляд і повернувся в Київ, де ні від кого не ховається.

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Чому Тарас Цимбалюк досі не на фронті

Прийшла повістка. Я так зрозумів, запитав знайомих, всім мого року народження у місті Корсунь, це ж моє рідне місто, принесли повістки. Пішов, звичайно, до військкомату. Пройшов медогляд і поки що на цьому все,

– розповів Тарас Цимбалюк.

Він додав, що живе з внутрішнім острахом, адже "тепер не все від нього залежить". Сам на передову зірка не рветься, бо розуміє, що корисніший у тилу. Цимбалюк згадав, як на благодійному аукціоні з акторами зібрав 50 тисяч євро на "швидкі". Тоді він "сам собі потиснув руку і сказав: "Чувак, тут ти будеш набагато корисніший".

Тож на закиди підписників, які відправляють його в окоп, актор не реагує.

Коли тобі пише якийсь диванний критик, в якого піна з рота: "Йди на передок, йди в окоп". Я не хочу людині в абзацах пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, будучи тут. Що буде тоді, якщо всі зараз підуть на передову і хто буде волонтерити, допомагати цим людям? Пишуть же хто? Ті, хто сидять вдома. У них багато часу,

– висловився Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, три тижні тому зірка "Спіймати Кайдаша" сколихнув мережу заявою, що отримав повістку до військкомату. Тоді він коментував, що відправитися зараз на передову – це "що відро холодної води на голову", бо він ні в армії не служив, ні військову кафедру не закінчував.