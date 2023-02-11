Тарасу Цимбалюку 33 года, и, как выяснилось, в Корсунь-Шевченковском всем мужчинам его возраста вручили повестки. Звезда, как и положено, явился в военкомат, прошел медосмотр и вернулся в Киев, где ни от кого не прячется.

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Почему Тарас Цымбалюк до сих пор не на фронте

Пришла повестка. Я так понял, спросил знакомых, всем моего года рождения в городе Корсунь-Шевченковский, это мой родной город, принесли повестки. Пошел, конечно, в военкомат. Прошел медосмотр и пока на этом все,

– рассказал Тарас Цымбалюк.

Он добавил, что живет с внутренним страхом, ведь "теперь не все от него зависит". Сам на передовую звезда не рвется, потому что понимает, что полезнее в тылу. Цымбалюк вспомнил, как на благотворительном аукционе с актерами собрал 50 тысяч евро на "скорые". Тогда он "сам себе пожал руку и сказал: "Чувак, здесь ты будешь гораздо полезнее".

Поэтому на упреки подписчиков, отправляющих его в окоп, актер не реагирует.

Когда тебе пишет какой-то диванный критик, у которого пена изо рта: "Иди на передок, иди в окоп". Я не хочу человеку в абзацах объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, будучи здесь. Что будет тогда, если все сейчас пойдут на передовую и кто будет волонтерить, помогать этим людям? Пишут кто? Те, кто сидит дома. У них много времени,

– высказался Тарас Цымбалюк.

Напомним, три недели назад звезда "Поймать Кайдаша" всколыхнул сеть заявлением, что получил повестку в военкомат. Тогда он комментировал, что отправится сейчас на передовую – это "ведро холодной воды на голову", потому что он ни в армии не служил, ни военную кафедру не заканчивал.