Тарас Цимбалюк показав рідкісні фото з батьком

Український актор Тарас Цимбалюк привітав тата з днем народження. Він опублікував в інстаграм-сторіз декілька світлин з ним.

Знаменитості інколи діляться в мережі зворушливими сімейними фотографіями, на яких зображені разом із найріднішими. Часто це відбувається в день народження батьків.

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Тарас Цимбалюк показав батька

Тарас Цимбалюк є одним з найпопулярніших українських акторів, тому до його особистості часто прикута увага публіки. Шанувальники пильно стежать за всіма публікаціями, інтерв'ю, новими фото. Зараз в мережі активно обговорюють світлини, на яких Тарас зображений з батьком.

Василю Цимбалюку днями виповнилося 68 років. Тарас поширив декілька рідкісних кадрів, які підписав: "З днем народження, татусю! Будь!".

Сім'я приготувала сюрприз для іменинника. У святковий день йому вручили торт у вигляді книжки в синій обкладинці з написом "Василь Цимбалюк" та свічками з числом 68. Зазначимо, тато Тараса Цимбалюка працює вчителем історії.

Тарас Цимбалюк показав батька / Сккриншоти інстаграм-сторіз актора