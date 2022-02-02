Знаменитости иногда делятся в сети трогательными семейными фотографиями, на которых изображены вместе с самыми родными. Часто это происходит в день рождения родителей.

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Тарас Цымбалюк показал отца

Тарас Цымбалюк является одним из самых популярных украинских актеров, поэтому к его личности часто приковано внимание публики. Поклонники пристально следят за всеми публикациями, интервью, новыми фото. Сейчас в сети активно обсуждают фотографии, на которых Тарас изображен с отцом.

Василию Цымбалюку на днях исполнилось 68 лет. Тарас распространил несколько редких кадров, которые подписал: "С днем рождения, папочка! Будь!".

Семья приготовила сюрприз для именинника. В праздничный день ему вручили торт в виде книги в синей обложке с надписью "Василий Цымбалюк" и свечами с числом 68. Отметим, папа Тараса Цымбалюка работает учителем истории.

Тарас Цымбалюк показал отца / Скриншоты инстаграм-сториз актера

Напомним, 1 февраля день рождения отпраздновала Ирина Федишин. Певице исполнилось 35 лет, и по этому случаю она вместе с мужем, сыновьями и родителями отправилась в Карпаты. После насыщенных гастролей артистке захотелось покоя и уюта.