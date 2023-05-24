Тарас Цимбалюк ніжно привітав кохану з днем народження: куди гайнула святкувати пара

Актор Тарас Цимбалюк привітав дівчину з днем народження. З нагоди свята він зі Світланою Готочкіною поїхав на відпочинок до Львова.

Український актор Тарас Цимбалюк вперше за довгий час поділився новими романтичними фото з коханою. Він привітав Світлану Готочкіну з днем народження.

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Тарас Цимбалюк привітав кохану

Актор лаконічно привітав дівчину зі святом та подякував за те, що вона перевернула його життя. Він показав нові чорно-білі світлини з коханою, де пара позує в обіймах та поцілунках.

З днем народження, моя дівчинка! Безмежна подяка тобі, що одного дня ти увірвалась в моє життя і повністю його перевернула! P. S. Решту – прошепчу сьогодні на вушко,

– написав актор.



Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграму актора



Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграму актора

З нагоди дня народження пара відправилась на відпочинок. Вони поїхали до Львова – там днем напередодні прогулювалися центром міста й вечеряли в ресторанах.

Наступного дня, вже у день народження, Світлану очікували кульки та великий букет квітів.

Тарас Цимбалюк з коханою відпочивають у Львові / Фото з інстаграм-сторіз Тараса