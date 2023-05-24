Український актор Тарас Цимбалюк вперше за довгий час поділився новими романтичними фото з коханою. Він привітав Світлану Готочкіну з днем народження.
Дивіться також "Став добровольцем, вирушив на фронт": кого зіграв Тарас Цимбалюк у новому серіалі "Зв’язок"
Тарас Цимбалюк привітав кохану
Актор лаконічно привітав дівчину зі святом та подякував за те, що вона перевернула його життя. Він показав нові чорно-білі світлини з коханою, де пара позує в обіймах та поцілунках.
З днем народження, моя дівчинка! Безмежна подяка тобі, що одного дня ти увірвалась в моє життя і повністю його перевернула! P. S. Решту – прошепчу сьогодні на вушко,
– написав актор.
Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграму актора
Тарас Цимбалюк з коханою / Фото з інстаграму актора
З нагоди дня народження пара відправилась на відпочинок. Вони поїхали до Львова – там днем напередодні прогулювалися центром міста й вечеряли в ресторанах.
Наступного дня, вже у день народження, Світлану очікували кульки та великий букет квітів.
Тарас Цимбалюк з коханою відпочивають у Львові / Фото з інстаграм-сторіз Тараса