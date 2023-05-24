Украинский актер Тарас Цымбалюк впервые за долгое время поделился новыми романтическими фото с любимой. Он поздравил Светлану Готочкину с днем рождения.
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Тарас Цымбалюк поздравил любимую
Актер лаконично поздравил девушку с праздником и поблагодарил за то, что она перевернула его жизнь. Он показал новые черно-белые фотографии с любимой, где пара позирует в объятиях и поцелуях.
С днем рождения, моя девочка! Безграничная благодарность тебе, что однажды ты ворвалась в мою жизнь и полностью ее перевернула! P.S. Остальное – прошепчу сегодня на ушко,
– написал актер.
Тарас Цымбалюк с любимой / Фото из инстаграма актера
Тарас Цымбалюк с любимой / Фото из инстаграма актера
По случаю дня рождения пара отправилась на отдых. Они поехали во Львов – там днем накануне прогуливались по центру города и ужинали в ресторанах.
На следующий день уже в день рождения Светлану ожидали шарики и большой букет цветов.
Тарас Цымбалюк с любимой отдыхают во Львове / Фото с инстаграм-сториз Тараса