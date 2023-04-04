Ранее Тарас Цымбалюк рассказал об актерской карьере во время войны. По его словам, теперь все больше зрителей стали ценить спектакли.

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Украинский актер показал, как выглядел в студенческие годы. На фото Тарас изображён на футбольном стадионе. По его словам, тогда он учился на первом курсе, а параллельно подрабатывал стюардом (следил за безопасностью во время матча).

"Это первый курс – 2007 год. Подрабатывал стюардом на футбольных матчах", – отметил Тарас.



Тарас Цымбалюк, 2007 год / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Следующее фото, которым поделился актер, будет сделано через 4 года – в 2011 году. На снимке актера трудно узнать. Его волосы были длинные и вьющиеся, а он был довольно худым.



Тарас Цымбалюк, 2011 год / Скриншот с его инстаграмм-сторис

К слову, раньше Тарас Цымбалюк поделился своими мыслями после того, как ему пришла повестка. Он признал, что готов пойти туда, где будет чувствовать себя уверенно и научен. Тарас Цимбалюк прошел медосмотр и ожидает.

"Когда тебе пишет какой-то диванный критик, у которого пена изо рта: "Иди на передок, иди в окоп". Я не хочу человеку объяснять, что своей медийностью я могу гораздо больше пользы принести, будучи здесь", – высказался актер.