31-річний актор Тарас Цимбалюк здобув популярність і народну любов завдяки фільму "Чорний ворон" та серіалу "Спіймати Кайдаша". Однак до головних ролей в успішних картинах він знімався в масовці та навіть підробляв моделлю, аби хоч якось потрапити на екрани.

Зараз Тарас Цимбалюк – відомий український актор та улюбленець глядачів. Однак після закінчення Київського університету імені Івана Карпенка-Карого кремезному молодику було складно розпочати акторську кар'єру. Його шлях до головних ролей був тернистим.

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Як Тарас Цимбалюк розпочинав акторську кар'єру

За кілька місяців після закінчення вишу Тарас Цимбалюк невтомно "штурмував" кастинги для акторів. Він ходив на 50 кінопроб щомісяця, однак більшість режисерів відмовляли йому. Тому актору-початківцю доводилося зніматися в масовці, проте навіть від таких пропозицій він не відмовлявся. Ба більше, юнак навіть дефілював подіумом за мізерну винагороду.

Я по цьому "Мистецькому арсеналі" ходив по подіуму за 40 гривень в день. Займався всім, що якось пов'язано з кадром. Ходив на проби, де мене затверджували на одну роль зі ста. Знімався в масовці, де навіть не було видно, чи то шафа стоїть, чи я пройшов,

– пригадав актор.

Зараз Тарас Цимбалюк переконаний, що провалював проби, адже не мав цілісного образу та виглядав не найкраще. Крім того, у нього не зовсім "кіношний" зріст – 193 сантиметри. Тому поряд з багатьма вже затвердженими актрисами він виглядав абсурдно.

"Не було цілісного образу, не було досвіду. Я був худий, високий, з дивною зачіскою… Зріст був однією з проблем, коли я починав. Мої партнерки були низького зросту, і нас не могли скомпонувати в кадрі. Тому через це часто злітав з ролей. І я думав: "Колись настане час, коли під мене будуть підбирати актрис", – поділився Тарас Цимбалюк.