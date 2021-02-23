31-летний актер Тарас Цимбалюк получил известность и народную любовь благодаря фильму "Черный ворон" и сериалу "Поймать Кайдаша". Однако до главных ролей в успешных картинах он снимался в массовке и даже подрабатывал моделью, чтобы хоть как-то попасть на экраны.

Сейчас Тарас Цимбалюк – известный украинский актер и любимец зрителей. Однако после окончания Киевского университета имени Ивана Карпенко-Карого коренастому молодому человеку было сложно начать актерскую карьеру. Его путь к главным ролям был тернистым.

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Как Тарас Цимбалюк начинал актерскую карьеру

Через несколько месяцев после окончания вуза Тарас Цимбалюк без устали "штурмовал" кастинги для актеров. Он ходил на 50 кинопроб ежемесячно, однако большинство режиссеров отказывали ему. Поэтому начинающему актеру приходилось сниматься в массовке, при этом даже от таких предложений он не отказывался. Более того, юноша даже дефилировал по подиуму за мизерное вознаграждение.

Я по этому "Мыстецкому арсеналу" ходил по подиуму за 40 гривен в день. Занимался всем, что как-то связано с кадром. Ходил на пробы, где меня утверждали на одну роль из ста. Снимался в массовке, где даже не было видно, то ли шкаф стоит, то ли я прошел,

- вспомнил актер.

Сейчас Тарас Цимбалюк уверен, что проваливал пробы, ведь не имел целостного образа и выглядел не лучшим образом. Кроме того, у него не совсем "киношный" рост – 193 сантиметра. Поэтому наряду со многими уже утвержденными актрисами он выглядел абсурдно.

"Не было целостного образа, не было опыта. Я был худой, высокий, со странной прической... Рост был одной из проблем, когда я начинал. Мои партнерши были низкого роста, и нас не могли скомпоновать в кадре. Поэтому из-за этого часто слетал с ролей. И я думал: "Когда – то наступит время, когда под меня будут подбирать актрис", – поделился Тарас Цимбалюк.