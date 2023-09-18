Кохана Тараса Цимбалюка приїхала в Україну: миле фото зіркової пари

Днями дівчина українського актора Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна приїхала з Варшави до Києва. Актор зустрів кохану на вокзалі з красивим оберемком рожевих троянд.

Окрім цього, він опублікував миле домашнє фото зі Світланою. У коментарях під публікацією шанувальники зауважили, що їхнє "неймовірне кохання видно навіть через екран".

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Тарас Цимбалюк показався з коханою



Тарас Цимбалюк з коханою на вокзалі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом на кадрах, які чоловік поширив у мережі, закохані сфотографувались у ліжку. Тарас позував з голим торсом, а Світлана у білій футболці. Вона була без макіяжу та з патчами під очима.

Моя приїхала,

— написав під фото актор.

Реакція мережі

У коментарях під світлинами фани написали чимало приємних слів парі.

"Погляд, як у кота, який отримав свою сметану. Гарні люди, молодці";

"Одразу видно, що від щастя розриває, особливо на останньому фото. Класні";

"Вперше помітила, що ви схожі один на одного. Кажуть, то кохання! Бажаю вам його нескінченну кількість";

"Які круті. Щастя безмежного і кохання вічного";

"Неймовірне кохання видно навіть через екран";

"Такі класні".

Що відомо про стосунки Тараса та Світлани: коротко

Під час війни актор зізнався про розлучення з дружиною Тіною. Через кілька місяців на сторінці Тараса почали з'являтися світлини з новою дівчиною – згодом стало відомо, що це рестораторка Світлана Готочкіна. Вони познайомилися у соціальних мережах завдяки подрузі. Тарас та Світлана листувалися, а потім зідзвонилися й 4 години говорили телефоном. Актор ділився, що саме тоді закохався у Світлану. Вони вперше зустрілися лиш через місяць.

Пара зустрічається вже близько року. Раніше актор зізнався, що поки не планує занурюватися у сімейне життя, натомість він насолоджується спільним часом з коханою.