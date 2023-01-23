Тарас Цимбалюк розсекретив свій шалений гонорар за один знімальний день: приголомшлива сума

Після серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк став одним з найпопулярніших українських акторів. До повномасштабної війни в нього були шалені гонорари. Скільки зірка заробляв за один знімальний день і як у нього з грошима зараз, читайте нижче.

Тарас Цимбалюк не приховує, що майже завжди знімався заради грошей, бо більшість своїх проєктів вважає "гімном". Так, за один знімальний день він заробляв від 15 до 50-70 тисяч гривень. Влітку 2022 року актор зіграв у короткометражному фільмі, і заплатили йому, на диво, як і до війни.

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Тарас Цимбалюк розповів про гроші й гонорари

"Знаю статистику, що знімається три-чотири проєкти зараз, до повномасштабного вторгнення було приблизно 50 паралельно. Багато продакшнів відчули, що можемо навесні-влітку знімати. У всякому разі телефонують, запитують зайнятість, хтось мене бронює. Я вірю, що це все дасть якийсь поштовх", – прокоментував Тарас Цимбалюк.

Він чесно зізнався, що комплексує через відсутність роботи та грошей "у таких об'ємах, яких хотілося б". "Я люблю бути впевненим у своєму майбутньому, щось планувати. Тут не знаєш, що буде через пів року", – не приховує зірка.

Зараз у мене потреби мінімальні, 50−70 тисяч гривень (на місяць, – 24 канал). До війни не було страху вискочити за якийсь бюджет. Поїхав ти на Мальдіви – добре, не поїхав – теж нормально. Зараз треба якось планувати, це відчуття не дуже приємне, воно трохи розхитує чоловічий стрижень, який я тільки почав нащупувати,

– заявив Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк розповів про гонорари до війни: дивитись відео онлайн

До речі, у жовтні в інтерв'ю 24 каналу актор розповідав, що живе на заощадження. "Так, всі скаржаться на фінансове становище. Я зокрема", – казав нам Цимбалюк.