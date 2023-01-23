Тарас Цимбалюк не приховує, що майже завжди знімався заради грошей, бо більшість своїх проєктів вважає "гімном". Так, за один знімальний день він заробляв від 15 до 50-70 тисяч гривень. Влітку 2022 року актор зіграв у короткометражному фільмі, і заплатили йому, на диво, як і до війни.

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Тарас Цимбалюк розповів про гроші й гонорари

"Знаю статистику, що знімається три-чотири проєкти зараз, до повномасштабного вторгнення було приблизно 50 паралельно. Багато продакшнів відчули, що можемо навесні-влітку знімати. У всякому разі телефонують, запитують зайнятість, хтось мене бронює. Я вірю, що це все дасть якийсь поштовх", – прокоментував Тарас Цимбалюк.

Він чесно зізнався, що комплексує через відсутність роботи та грошей "у таких об'ємах, яких хотілося б". "Я люблю бути впевненим у своєму майбутньому, щось планувати. Тут не знаєш, що буде через пів року", – не приховує зірка.

Зараз у мене потреби мінімальні, 50−70 тисяч гривень (на місяць, – 24 канал). До війни не було страху вискочити за якийсь бюджет. Поїхав ти на Мальдіви – добре, не поїхав – теж нормально. Зараз треба якось планувати, це відчуття не дуже приємне, воно трохи розхитує чоловічий стрижень, який я тільки почав нащупувати,

– заявив Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк розповів про гонорари до війни: дивитись відео онлайн

До речі, у жовтні в інтерв'ю 24 каналу актор розповідав, що живе на заощадження. "Так, всі скаржаться на фінансове становище. Я зокрема", – казав нам Цимбалюк.