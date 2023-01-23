Тарас Цымбалюк не скрывает, что почти всегда снимался ради денег, потому что большинство своих проектов считают "дерьмом". Так, за один съемочный день он зарабатывал от 15 до 50-70 тысяч гривен. Летом 2022 года актер сыграл в короткометражном фильме, и заплатили ему, на удивление, как и до войны.

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Тарас Цымбалюк рассказал о деньгах и гонорарах

"Знаю статистику, что снимается три-четыре проекта сейчас, до полномасштабного вторжения было примерно 50 параллельно. Многие продакшны почувствовали, что можем весной-летом снимать. Во всяком случае звонят, спрашивают занятость, кто-то меня бронирует. Я верю, что это все даст какой-то толчок", – прокомментировал Тарас Цымбалюк.

Он честно признался, что комплексует из-за отсутствия работы и денег "в таких объемах, которых хотелось бы". "Я люблю быть уверенным в своем будущем, что-то планировать. Здесь не знаешь, что будет через полгода", – не скрывает звезда.

Сейчас у меня потребности минимальные, 50-70 тысяч гривен (в месяц, – 24 канал). До войны не было страха выскочить за бюджет. Поехал ты на Мальдивы – хорошо, не поехал – тоже нормально. Сейчас надо как-то планировать, это ощущение не очень приятное, оно немного расшатывает мужской стержень, который я только начал нащупывать,

– заявил Тарас Цымбалюк.

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Кстати, в октябре в интервью 24 каналу актер рассказывал, что живет на сбережения. "Да все жалуются на финансовое положение. Я в частности", – говорил нам Цымбалюк.