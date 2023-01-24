З обіймами та усмішками: Тарас Цимбалюк потішив новими фото з коханою

Актор Тарас Цимбалюк показав нові фото зі Світланою Готочкіною. Закохані знялися у романтичній фотосесії, дуркуючи на ліжку.

Актор надає перевагу не розповідати про особисте життя, але водночас все частіше публікує в мережі світлини з новою коханою.

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Романтична фотосесія Готочкіної та Цимбалюка

На фотографіях, які поширив Тарас, він зі Світланою позував на шкіряному ліжку. Актор постав перед камерою у чорних штанах і з оголеним торсом, показав свої татуювання. А Готочкіна обрала для фотосесії світлі джинси та вкорочену кофту сірого кольору. Довге біляве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Обоє щиро усміхалися, раділи моменту та дуркували. Зараз пара проживає особливий період, не готова ділитися подробицями з публікою. На кадрах видно, що Цимбалюк дивиться на обраницю з ніжністю та любов'ю.

"Двоє", – коротко та без емоджі підписав такі світлини Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму актора



Тарас Цимбалюк і Світлана Готочкіна / Фото з інстаграму актора